Vandalismus in Düsseldorf : Die Problem-Schranke von Bilk

Wieder einmal fehlt an der Himmelgeister Straße ein Schrankenbaum. Eigentlich sollen nur Busse die Anlage passieren können. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Die Schrankenanlage auf der Himmelgeister Straße wird seit Jahren in unregelmäßigen Abständen beschädigt. Seit Januar 2020 hat es 15 Schäden gegeben. Einen Verdacht, wer hinter dem Vandalismus steckt, gibt es nicht.

Eigentlich soll die Schrankenanlage auf der Himmelgeister Straße zum Schutz der Anwohner für eine Verkehrsberuhigung sorgen. Nur die Busse der Rheinbahn dürfen sie passieren, nicht viele Autofahrer haben einen Schlüssel zum Öffnen der Schranke. Doch offensichtlich gibt es jemanden, der entweder die Verkehrsberuhigung für unnötig hält oder sich ganz einfach für den Weg in die Stadt eine Abkürzung verschaffen will, denn seit Jahren wird in unregelmäßigen Abständen die Schrankenanlage beschädigt und außer Funktion gesetzt. Eine Schranke soll sogar einmal abgesägt worden sein.

Der letzte Schaden wurde der Stadt am 17. Februar gemeldet. Der – oder die – Täter ist wie immer unbekannt geblieben, einen Verdacht, wer hinter den Beschädigungen steckt, gibt es bei der Stadt nicht. „Seit Januar 2020 hat es dort insgesamt 15 Schäden gegeben; angefangen von beschädigten Schließanlagen über abgefahrene Schrankenbäume bis hin zu einem Totalschaden der kompletten Schranke im vergangenen Sommer. Im Januar dieses Jahres wurde der Schrankenbaum von Unbekannten wiederholt demontiert“, zählt ein Stadtsprecher nur die Vorfälle der vergangenen zwei Jahre auf. Die entstandenen Kosten lägen seit Januar 2020 bei rund 17.500 Euro, „wobei die beiden letzten Schäden mit rund 2000 Euro noch nicht abgewickelt sind“, sagt der Sprecher.

Info Der Politik ist das Problem bekannt Privatperson Anwohner Michael Dimitrov ist stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Düsseldorf und arbeitet im Kulturamt der Stadt. Über die Beschädigungen der Schrankenanlage spricht er als Privatperson. Bezirksvertretung Die Probleme an der Himmelgeister Straße waren im vergangenen Jahr auch schon Thema in der Bezirksvertretung 3.

Die Nachbarschaft ist von den andauernden Beschädigungen genervt, denn sobald eine Schranke gerade fehlt und die Himmelgeister Straße somit in Richtung Stadt für jedermann frei ist, nimmt das Verkehrsaufkommen und der Verkehrslärm sofort spürbar zu. Anwohner Michael Dimitrov berichtet, dass sich die Frequenz der Beschädigungen in den vergangenen zwei Jahren verstärkt habe, ein spontaner Vandalismus, etwa von Jugendlichen, steckt seiner Meinung nach nicht hinter den Taten: „Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass jemand eine Abkürzung nehmen will und deshalb für die Schäden sorgt.“