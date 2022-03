Solidaritätskonzert : Niederrheinische Sinfoniker spielen für die Ukraine

Krefeld/Mönchengladbach Mit Musik von Mussorgsky und Beethoven zeigt das Orchester Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Im Benefizkonzert gibt es auch bewegende Musik des ukrainischen Komponisten Mikola Lyssenko.

(ped) Der Bass bestimmt das Eingangsthema, denn er kann am besten majestätische Größe spiegeln: „Das große Tor von Kiew“ ist eines der Bilder von Viktor Hartmann, die der Komponist Modest Mussorgsky 1874 unter dem Titel „Bilder einer Ausstelung“ vertot hat. Die reiche Ornamentik der Architektur und das Läuten aus dem Glockenturm hat Mussorgsky ebenfalls instrumental umgesetzt. Der Satz wird am Samstag, 5. März, in einer kurzfristig umgesetzten Matinee der Niederrheinischen Sinfoniker erklingen - als Teil eines Solidaritätskonzertes für die Ukraine.