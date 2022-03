Spendenaktion in Mönchengladbach : Sinfoniker geben Solidaritätskonzert bei Schaffrath

Mönchengladbach Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, wird es am Samstag ein Konzert der Niederrheinischen Sinfoniker im Möbelhaus geben. Auf dem Programm steht auch Musik eines ukrainischen Komponisten.

(desa) Der Krieg in der Ukraine erschüttert auch die Niederrheinischen Sinfoniker. Um die Menschen vor Ort zu unterstützen, haben sie in Kooperation mit Möbel Schaffrath Mönchengladbach kurzfristig ein rund 30-minütiges Solidaritätskonzert organisiert. Es findet am kommenden Samstag, 5. März um 11.30 Uhr im Möbelhaus Schaffrath in der Theodor-Heuss-Straße 99 statt. Auf dem Programm stehen das trauermarschartige Allegretto aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, „La Tristesse“ des ukrainischen Komponisten Mikola Lyssenko und „Das große Tor von Kiew“ aus Modest Mussorgskys „Bildern einer Ausstellung“.