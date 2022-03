Jubilar in Mönchengladbach : Die Musik ist das Größte für den 100-Jährigen

Mönchengladbach Am Montag, 7. März 2022, wird Hermann Deuster 100 Jahre alt. Ein bewegtes Leben liegt hinter ihm. Ein Krieg, französische Gefangenschaft, Flucht von Frankreich nach Mönchengladbach. Den Mut hat er nie verloren und auch nicht die Liebe zum Gesang.

Im November 1941 wird Hermann Deuster zur Wehrmacht eingezogen. Er gerät in französische Gefangenschaft und ist für Jahre weg von seiner Heimat. Er baut mit anderen Gefangenen in französischer Gefangenschaft eine Mehrzweckhalle für Konzerte und Theaterspiele. Er singt, als er ins Elsass verlegt wird, in einem Männerquartett den zweiten Bass und gründet eine Theatergruppe. Am 10. Februar 1948 bekommt Hermann Deuster seine Entlassungspapiere in der englischen Kommandantur in Mönchengladbach, nachdem er im September 1947 seine Flucht aus dem Elsass nach Deutschland angetreten hatte. Er bekommt eine Stelle als Bügler. Eine Ausbildung konnte er nach der Schule nicht machen, da seine gläubige Mutter ihm zunächst verboten hatte, in die Hitler-Jugend einzutreten. Die Mutter lenkte dann doch ein, damit er nicht arbeitslos blieb. „Mein Bruder kam eines Tages und erzählte, dass sein Lehrer gesagt hat, ich bekäme eine Stelle in der Kleiderfabrik Knops und Co., wenn ich in die HJ eintrete“, erinnert er sich. „Ich hatte mit der Bekleidungsbranche nichts am Hut. Ich wollte lieber Dreher oder Schlosser werden“, sagt Hermann Deuster.