Aktionen in Mönchengladbach : So war der feministische Kampftag

Eine Aktion mit Farbe und Pinsel an der Friedrich-Ebert-Straße war eine der Initiativen unter dem Motto: „Feministischer Kampftag MG. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Kurz vor dem Internationalen Frauentag am 8. März haben Frauen an mehreren Orten in der Stadt mit Aktionen ihre Forderung nach Gleichberechtigung unterstrichen. Was sie dabei taten und worum es ihnen ging.