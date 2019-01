Interview mit Martin Maier-Bode und Tobias Wessler: „Eine Liebeserklärung an die Fußballfans“

Mönchengladbach Die Macher der Revue „Wir sind Borussia“ sprechen über echte Fans, subventioniertes Theater und generationenübergreifende Stücke.

Herr Maier-Bode, von Ihnen und Tobias Wessler stammt die Borussia-Revue, die seit Samstag wieder im Theater zu sehen ist. Sie selbst sind in Düsseldorf geboren und bekennender Fortuna-Fan. Haben Sie durch die Revue so etwas wie Zuneigung zu unserer Borussia entwickelt?

Wessler Das, was wir uns erhofft haben, ist tatsächlich gelungen, und das freut mich sehr. Wir wollten die Leute ansprechen, die noch nie oder schon lange nicht mehr im Theater waren, dabei aber die klassischen Theatergänger nicht verlieren. Fußballfans sollen Theater erleben, Theaterbesucher erfahren, was Stadionatmosphäre bedeutet. Maier-Bode Es war uns wichtig, dass die Leute sich mitgenommen fühlen. Und die Rückmeldungen der Fußballfans zeigen, dass es funktioniert.

Wessler Ich hatte schon, bevor wir die Revue gemacht haben, ganz engen Kontakt, denn ein direkter Nachbar war und ist noch Borussenfan. Da habe ich erlebt, was Fan-Sein wirklich bedeutet. Er ist Mitglied in einem ganz kleinen Fanclub, fährt zu jedem Auswärtsspiel und als die Borussia Champions League gespielt hat, hat er mit anderen Fanclubs zusammen ein Flugzeug gechartert – ohne zu wissen, wo es hingehen würde. Da wurde mir klar, dass ich noch nie ein echter Fan war. So wurde die Idee geboren, einen Abend für Fans zu schaffen.

Maier-Bode Im Fußball steckt viel mehr Geld. Wessler Ich finde, Fußball ist in Deutschland noch nicht sehr showbehaftet. Der Ablauf im Stadion hat sich in den letzten zwanzig, dreißig Jahren eigentlich nicht verändert. Nur voller sind die Stadien geworden.

Maier-Bode Die technischen Möglichkeiten sind größer geworden und werden natürlich auch ausgereizt. Bilder und Sprache haben sich aber auch verändert. Die Sehgewohnheiten der Zuschauer sind heute anders. Sie haben sich an schnelle Schnitte und Perspektivwechsel gewöhnt, und das spiegelt sich auch in der Struktur der Revue.

Wessler Die Fans nehmen den Abend an, und die Revue ist fast immer ausverkauft. Für Februar und März gibt es aber noch genügend Karten. Ich finde es wichtig, dass ein Stadttheater auch Themen aus der Stadt aufgreift, und das passiert bei der Revue. Nach der Premiere stellte ein Kritiker die Frage, was ein solches Stück am subventionierten Theater zu suchen habe. Die Antwort darauf lautet: Alle Bürger subventionieren das Theater, auch die Fußballfans. Wir wollten einen Abend schaffen, der auch generationenübergreifend funktioniert – für Kinder, Eltern und Großeltern. Das funktioniert. Ob diejenigen, die in der Revue waren, weiterhin ins Theater kommen, weiß ich nicht. Das hängt sicher auch vom Angebot ab.