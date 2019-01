Grüne in Mönchengladbach: „Gladbach hat von Europa profitiert“

Grüne in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Grünen stimmen sich beim Neujahrsempfang auf die Europawahl ein.

Es war deutlich zu spüren: Bei den Grünen in Mönchengladbach ist die allgemeine Aufbruchstimmung angekommen. Gute Ergebnisse bei den Landtagswahlen, eine neue Führugsspitze mit Robert Habeck und Annalena Baerbock bringt frischen Wind in die Partei. Auch die Grüne Jugend in Mönchengladbach freut sich auf den bevorstehenden Wahlkampf für die Europawahl im Mai. Laura Steeger, Sprecherin der Grünen Jugend, gibt sich kämpferisch: „2019 wollen wir aktivistisch sein“, sagte sie beim Neujahrsempfang der Grünen.