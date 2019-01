Konzert in Eicken : Mit Musik für Vielfalt und Menschlichkeit in der Stadt

Rose Club war eine der Bands, die im Theater im Gründungshaus spielten und damit zu Toleranz aufriefen. Foto: Renate Resch

Eicken Nach den Ereignissen in Chemnitz 2018 und nach der Demonstration in Rheydt unter dem Motto „Wir sind mehr“ hat nun auch in Mönchengladbach ein Konzert für Toleranz stattgefunden.

Die Idee, Menschen durch Musik zusammenzubringen, die ein Zeichnen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz setzen, entstand bei den Organisatoren durch die Ereignisse von Chemnitz. Mario Bocks und Elmar Spinnen entschlossen sich am Rande der Demonstration „Wir sind mehr“ am 3. September auf dem Rathausplatz in Rheydt, dieses Konzert zu planen. Jetzt war es soweit.

„Die angesprochenen Bands fanden das Anliegen gut und haben zu unserer Freude zugesagt“, erzählt Mario Bocks, der selbst bei der Band „Kidbox“ spielt. „Wir wollten das Konzert auf unterschiedlichen Musikgeschmack abstimmen, deshalb haben wir eine Bandbreite an Musik für Leute von 20, 25 Jahren bis 60, 70 Jahre“, erklärt er. Fünf Bands haben zugesagt, ohne Gage aufzutreten. Der Erlös des Konzerts soll einer sozialen Einrichtung in Mönchengladbach zugute kommen.

Das Konzert startete mit dem fast 40-köpfigen „groove!chor“ um die Chorleiterin Monika Hintsches, die den Chor vor 20 Jahren gegründet hat. Das Repertoire umfasst Gospel, Rock, Pop und Swing. Nach diesem Auftritt begrüßte Bürgermeister Ulrich Elsen die Zuhörer und bedankte sich bei den Organisatoren und Akteuren für ihr Engagement. Er lobte die Initiative, sie setze ein Zeichen für Vielfalt und Menschlichkeit in der Stadt. „Toleranz ist nichts für Feiglinge“, bekräftigt er, „sie entfaltet sich zusammen mit Haltung, Engagement, Verantwortung, Mut und Freiheit. Sie ist eine Grundbedingung für eine freie und offene Gesellschaft in Vielfalt.“

Er führte weiter aus, dass es Mut voraussetzt, seine Haltung klar zum Ausdruck zu bringen und dass es deshalb gut sei zu wissen, nicht allein zu sein. Musik sei in hohem Maße schon immer ein Ausdruck für Freude, Humanität und Vielfalt gewesen. „Musik ist so, wie wir unsere Gesellschaft gerne erhalten möchten, nämlich frei,“ resümierte er.

Die Bands „Kidbox“ und „Rene Buss und die Sticky Backseats“ brachten Stimmung ins TIG. Jeweils 20 Minuten zeigten sie ihr musikalisches Profil zum Thema Toleranz. Auch „Rose Club“, eine seit 1992 zur Mönchengladbacher Szene gehörende Punk Band, spielten gegen Intoleranz.