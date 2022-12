Borussias U23 verliert in Oberhausen Müsels Beinahe-Traumtor und Polanskis Sprint zu den Fans

Die augenzwinkernde Idee von Trainer Eugen Polanski, der Gladbacher Fanszene künftig Freibier zu spendieren, damit sie immer zu den Spielen der U23 kommt, bedurfte am Samstag gar keiner Umsetzung. Denn auch so fanden sich in der WM-Pause der Bundesliga rund 1800 Borussia-Fans im Stadion Niederrhein ein. Borussias Sportdirektor Roland Virkus ließ es sich an seinem 56. Geburtstag ebenfalls nicht nehmen, Gladbach Zweitvertretung zum Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen zu begleiten.