Vor Schloss Benrath Der Weihnachtsmarkt setzt neue Akzente

„Das Besondere am Schlossweihnachtsmarkt ist für mich seine Atmosphäre vor der Schlosskulisse“, fährt Maier-Bode fort, „es wirkt trotz der kalten Temperaturen warm und gemütlich mit den verhältnismäßig wenigen Hütten im Halbkreis. Viele Besucher schätzen es, dass es hier nicht so stressig ist, wie auf größeren Märkten.“ Das gilt auch für die Essens- und Getränkestände. Die meisten kulinarischen Angebote setzen auf ein getrenntes Konzept: an einer Seite bezahlen, an der anderen die Bestellung abholen. So sollen große Aufläufe vermieden werden, zudem wurden die Standorte der Buden entzerrt. „Wir freuen uns, wenn wir für jeden etwas bieten können“, sagt Maier-Bode mit Verweis auf das vielfältige Angebot an Kunsthandwerk, Schmuck, Kulinarischem und Geschenkideen. „Manche Budenbesitzer kommen seit dem ersten Schlossweihnachtsmarkt 2015, andere sind dieses Jahr neu dabei.“ Einer der Neulinge in diesem Jahr ist die Kerzenmanufaktur „some pretty pieces“. Hier gibt es handgefertigte Kerzen, aber in besonderen Formen: „Die Po-Kerze ist unser Bestseller“, erklärt Inhaberin Sarah Godziek. Neben typischen Weihnachtsmotiven wie Schneeflocken, Tannenbäumen und Sternen verkauft sie Kerzen auch in der Form von Hintern, Brüsten und schwangeren Frauen. „Meine Geschäftspartnerin und Freundin Vera und ich wollten eine Alternative zu den sonst ungesunden Paraffinkerzen finden“, sagt Godziek zu der Idee, „da sind wir auf Rapswachs gekommen“. Die Nachfrage nach den femininen Formen sei in ihrem Onlineshop von Anfang an riesig gewesen. „Uns ist es wichtig, auch vermeintlich nicht so ,ideale‘ Frauen-Körperformen abzubilden.“ Ebenfalls neu dabei ist der Stand von Guru Granola, das junge Unternehmen bietet das knusprige Müslitopping in verschiedenen Varianten an, beispielsweise mit Schokolade, Granatapfel oder ayurvedisch verfeinert.