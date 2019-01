Theater in Mönchengladbach: Sturm und Drang auf der Schauspielbühne

„Die Räuber“ wird ab dem 19. Januar am Theater in Mönchengladbach aufgeführt. Jetzt gab es die Matinee. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Matthias Gehrt inszeniert Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“. Bei einer Matinee gab es jetzt erste Einblicke.

Die Handlung wird durch eine Intrige von Franz Moor, benachteiligter zweitgeborener Bruder des Grafensohns Karl Moor, ausgelöst. Der verbitterte Franz fängt einen Reuebrief seines ein wildes Studentenleben führenden Bruders an den Vater ab, fälscht das Schreiben, um das erhoffte Recht auf Erbfolge und die schöne Amalia zu erringen. Karl geht in den Untergrund, wird Hauptmann einer Räuberbande. Dass die Entwicklung nur tragisch ausgehen kann, versteht sich bei der Anlage des Dramas, das literaturgeschichtlich dem „Sturm und Drang“ zuzurechnen ist. Bei Schiller verbinden sich darin Positionen der Aufklärung und jugendliches Rebellentum.

Für das Bühnenbild hat Gabriele Trinczek im Vorjahr den Theater-Oscar der Rheinischen Post bekommen. Sie bringt, so Gehrt, ein mobiles Kabinett im Stil des 18. Jahrhunderts auf die Bühne, in dessen hinterem Winkel der alte Moor „wie die Spinne im Netz“ haust. Für die Kampfszenen „haben wir die ganze Waffenkammer des Theaters geplündert“, so der Regisseur. Es geht also hoch her.