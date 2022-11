„Orange Day“ in Mönchengladbach Menschliche Lichterkette gegen Gewalt an Frauen

Taten häuslicher Gewalt an Frauen kommen in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Am vergangenen Freitag, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, hat in zahlreichen deutschen Städten der sogenannte „Orange Day“ stattgefunden. Auch die Mönchengladbacher Initiative „Orange MG“ hatte sich wieder etwas Besonderes ausgedacht, um die geschlechtsspezifische Gewalt zu enttabuisieren und um die Öffentlichkeit für die dramatische Situation vieler Frauen und Mädchen zu sensibilisieren.