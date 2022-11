Aktionen in Rhein-Berg/Leichlingen Bank in Orange ist ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Der runde Tisch „Keine Gewalt gegen Frauen im Rheinisch-Bergischen Kreis“ beteiligt sich wieder am Aktionstag, unter anderem mit dem Aufstellen orangefarbener Bänke als Mahnmal gegen Gewalt an Frauen. „Wir möchten das Thema in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und betroffenen Frauen den Mut geben, sich Unterstützung zu suchen“, sagt Landrat Stephan Santelmann. Weitere Ziele seien, Hilfsangebote des runden Tischs gegen Gewalt an Frauen im Rheinisch-Bergischen Kreis und auch das bundesweite Hilfetelefon für Frauen bekannter zu machen und alle Bürger zu sensibilisieren, bei Problemen nicht wegzuschauen, sondern aktiv zu werden. „Denn häusliche Gewalt ist keine Privatsache“, erklärt Anja Möldgen, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises. „Mit den Aktionen möchten wir Barrieren abbauen. Denn Betroffenen fällt es häufig sehr schwer, über die traumatischen Erlebnisse zu sprechen und sich Hilfe zu holen.“