Orange Day in Grevenbroich Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die Farbe orange steht für Wärme und Licht, für eine positive Zukunft und die Hoffnung auf ein gewaltfreies Leben. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Kommune für das Sinnbild eingesetzt und das Rathaus etwa mit der knalligen Farbe angestrahlt. Doch wegen der Energie-Krise war das diesmal nicht möglich. „In diesem Jahr haben wir uns für orangefarbene Ballons entschieden, die wir mitsamt einer Postkarte des Netzwerks, Frauen in Not‘ haben steigen lassen. Außerdem wurde am Rathaus die Flagge mit Motiv gehisst“, sagt Cornelia Leufgen, Gleichstellungsbeauftragte in Grevenbroich. Zudem wurde das Schaufenster des Familienbüros an der Breite Straße dekoriert und mit einer Leinwand versehen, die ebenfalls das Motiv der Flagge trägt. Für die Fahnenaktion hat Leufgen sich gemeinsam mit den weiteren Gleichstellungsstellen im Kreis entschieden. So hängen die Flaggen auch an anderen Rathäusern.