Nach Bluttat in Odenkirchen Urteil im Prozess um getötete 70-Jährige erwartet

Im Prozess um den Tod einer 70-jährigen Frau durch Messerstiche wird am Vormittag das Urteil gegen die angeklagte Lebensgefährtin des Opfers erwartet. Die Staatsanwältin forderte in dem Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach acht Jahre Haft für die 71-jährige Angeklagte wegen Totschlags in einem minderschweren Fall.