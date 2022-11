Orange Day in Meerbusch Stadt setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Am Samstag, 26. November, wird es ab 12 Uhr zudem eine Mahnwache rund um die St. Mauritius-Kirche in Büderich geben. Sie beginnt mit einem lauten Trommelwirbel, um dann in eine stille Wache überzugehen. „Wir wollen mit Luftballons auf die Hilfetelefonnummer 08000116016 aufmerksam machen und freuen uns über alle, die mitmachen. Mit unseren Aktionstagen in Meerbusch wollen wir auf Hilfsangebote aufmerksam machen und alle ermutigen, sich aktiv gegen Gewalt an Frauen in ihrem Umkreis einzusetzen“, so Müllejans weiter, die die Aktionen rund um den Orange Day mit den beiden Soroptimistinnen Britta Baukenkrodt und Elke Slawski-Haun organisiert hat. Diese Rufnummer können Frauen, die bedrängt, bedroht oder misshandelt werden, wählen, um vertraulich Hilfe zu bekommen.