Verkehr in Meerbusch Neue Vorgaben für mehr Stellplätze

Auch, wenn die Parksituation in Meerbusch weniger angespannt ist, als in Großstädten dient eine Stellplatzsatzung – das schreibt auch die Stadt in der aktuellen Vorlage – nur dazu, dem Ist-Zustand des Parkplatzbedarfs gerecht zu werden. Sie ist daher nur eine Seitenmaßnahme in einer Mobilitätswende, deren Ziel langfristig ist, das Auto als dominierendes Verkehrsmittel abzulösen. Daher werden in der nun erarbeiteten Satzung zum ersten Mal auch Fahrradabstellplätze verbindlich vorgeschrieben und Anreize für den Umstieg auf andere Verkehrsmittel gesetzt.