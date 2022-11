Trends aus dem Gartencenter Prächtig und pompös im Advent

Im Gartencenter Toni Selders an der Badendonker Straße in Büderich herrscht bereits seit einigen Wochen Advent und Weihnachten. „Die gute Nachfrage nach Adventsdekoration ist ungebrochen,“ sagt Susanne te Brake aus dem Indoor-Bereich. Sie ist sich aber auch sicher, dass die Kaufbereitschaft der Kunden mit dem Einzugsbereich zu tun hat. Te Brake sieht die schlanken Stabkerzen in diesem Jahr ganz vorne auf den Gestecken und Kränzen. Ganz wild geht es bei Selders in der „Tussi-Ecke“ zu – hier glitzert alles in Pink, Rosa und Silber. Kleine Lippenstifte, Puderdosen und Täschchen wollen an den Weihnachtsbäumen hängen, werden aber für die Kundinnen auch sehr gerne auf dem Kranz verarbeitet. Kränze gibt es bei Selders ab 89 Euro, die teuersten liegen bei 350 Euro. Alles sei teurer geworden, so die Expertin, die den Kunden aber auch viel Material nebst Rohlingen und Tannengrün zum Selberbasteln anbieten kann.