Gastronomie in Meerbusch : Restaurant „Al Capone“ im TeReMeer

Meerbusch Das TeReMeer in Büderich hat einen neuen Gastronomen. Drei Sizilianer möchten die Gäste mit authentischer italienischer Küche überzeugen.

Das TeReMeer – Sport & Tennis Resort Meerbusch – in Büderich am Hülsenbuschweg 8 erwies sich für Gastronomen zuletzt als schwieriges Pflaster. Vier verschiedene Pächter versuchten dort in den vergangenen zweieinhalb Jahren ihr Glück, doch keiner von ihnen blieb lange. Salvatore Rizzo bot im „Capitano Toto“ ab April 2020 italienische Speisen an. Im Sommer 2021 setzte Stoycho Zlatev im „Angels“ nur kurzzeitig auf Balkan-Küche. Kurz darauf schwenkte Luca Fusaro wieder auf italienisches Essen um. Im Frühjahr dieses Jahres eröffnete das „Victoria“ mit bulgarischer Küche, doch auch Ilko Dobrev räumte nach nur wenigen Monaten das Feld.