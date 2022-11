Brauchtum in Meerbusch Büderich bekommt einen Schützenbaum

In der Politik fiel die Reaktion auf die Pläne der Schützen gemischt aus. Daniel Thywissen von der CDU-Fraktion nannte den Baum ein „richtig gutes Projekt, professionell vorbereitet und präsentiert.“ Dirk Banse (SPD) sprach von einer „guten Maßnahme und einem plausiblen Vorhaben.“ Barbara Neukirchen von der Fraktion Bündnis90/Die Grünen hingegen kritisierte das Vorgehen. So war der Antrag ursprünglich im Bürgermeisterbüro eingereicht worden und von dort direkt in den Fachausschuss gegangen, anstatt, wie für Bürgeranträge üblich, den Weg über den Hauptausschuss zu gehen. Allerdings, das stellte Bürgermeister Christian Bommers klar, benötige ein solches Vorhaben streng genommen kein Okay von Seiten der Politik.