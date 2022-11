Verkaufsoffene Sonntage : Stadt reagiert auf Kritik von Händlern

Meerbusch Bei der Entscheidung, wer an verkaufsoffenen Sonntagen öffnen darf, habe die Verwaltung „kaum Ermessensspielraum“. Auch zum Nikolausmarkt sind die betroffenen Bereiche klar definiert.

Nachdem bereits im September Büdericher Händler ihren Unmut darüber kundgetan hatten, beim traditionellen Sonnenblumensonntag ausgeschlossen worden zu sein, stellt die Stadt Meerbusch nun in einer Stellungnahme dar: Entscheidungsspielraum hat die Kommune quasi nicht, wenn es darum geht, welche Läden im Rahmen einer Veranstaltung am Sonntag öffnen dürfen und welche nicht. Dies ist auch als Signal in Richtung des in der kommenden Woche anstehenden Niklaussonntags zu verstehen, bei dem ebenfalls enge Grenzen rund um die Veranstaltungen in den verschiedenen Stadtteilen gezogen werden, innerhalb derer Geschäftstätigkeit am Sonntag erlaubt ist.