Blaulicht Drei Einbrüche in 24 Stunden

(RP) In den vergangenen Tagen wurden mehrere Einbrüche im Meerbuscher Stadtgebiet bei der Polizei angezeigt. Die Beamten ermitteln nach den Tätern und raten der Bevölkerung vor allem bei Dunkelheit zu besonderer Aufmerksamkeit. Der erste Einbruch ereignete sich am Samstag, zwischen circa 14 Uhr und 20.05 Uhr brachen Tatverdächtige an der Uhlandstraße in Lank-Latum in ein Einfamilienhaus ein. Die Ermittler stellten Hebelspuren an der Terrassentür sowie an einem Tresor fest. Diverse Schränke waren von den Unbekannten geöffnet und durchwühlt worden. Ob sie Beute machten ist noch unklar.