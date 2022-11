Energieprojekt Konverter in Osterath beschlossen

Im Sommer 2012 waren die Pläne bekannt geworden, auf den Feldern südlich von Osterath die Konverter-Station zu errichten. Dagegen hatte sich Kritik geregt, sowohl in Politik und Verwaltung als auch bei den Anwohnern. Im Angesicht dieses Protestes hat Amprion die Planung in den vergangenen zehn Jahren mehrfach überarbeitet. So wurde die Anlage weiter weg von der Siedlung geplant. Eine teilweise Entsiegelung der rund zehn Hektar großen Fläche ist vorgesehen, ein 13 Hektar großes Areal in unmittelbarer Nähe ist als Ausgleichs- und Begrünungsfläche vorgesehen. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept soll Gefahren etwa bei Starkregen vorbeugen, und mehrere Maßnahmen wurden ergriffen, um die Sicht auf die Anlage von den Ortsrändern von Osterath und Bovert aus so gut wie möglich zu verdecken. Mit all diesen Zugeständnissen war der Protest der Anwohner teilweise zum Erliegen gekommen, doch bis heute halten einige den Widerstand aufrecht. „Vor dem Hintergrund der Energiekrise haben wir mit diesem Ausgang gerechnet“, sagt Wolfgang Miller, einer der Organisatoren des Protestes. Es gebe zweifelsohne bessere Standorte, die aber nicht genommen wurden. „Auf den Bürgerwillen wird hier nicht gehört“, so Miller. Man müsse nun abwarten. Denn noch steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu einer 2013 eingereichten Klage aus, und auch die Meerbuscher Verwaltung kann noch den Rechtsweg beschreiten.