Aktion der Rotarier Weihnachtssterne für den Denkspielplatz

Das kostenlose Kursangebot im Gemeinschaftsprojekt Denkspielplatz weckt das Interesse der Kinder an Naturwissenschaften und Mathematik und fördern musische Begabungen. Aktivitäten wie Ausflüge in Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder diverse Maßnahmen in den Ferien verbessern die Fähigkeit der Kinder, Deutsch zu verstehen und zu sprechen, erstaunlich schnell. Außerdem lernen sie, sich in den Kulturen ihrer Eltern und der neuen Heimat gleichermaßen selbstbewusst zu bewegen. „Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr viele Meerbuscher Bürger den Hofladen im Brockhof und den Rotary-Stand auf dem Strümper Weihnachtsmarkt besuchen werden. So können sie gleichzeitig lieben Menschen eine Freude machen und den guten Zweck unterstützen“, sagt sich Wolf von Schwerin mit Hoffnung auf großes Interesse.