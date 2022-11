Nächtliche Abschaltung : Energiesparen bei Straßenlaternen?

Meerbusch Die Stadt soll das Sparpotenzial für nächtliches Abschalten der Straßenbeleuchtung ermitteln. Bereits 2006 hat es ein solches Projekt bereits gegen, damals hatten sich aber viele Bürger unsicher gefühlt.

Noch nie war der Druck, Energie zu sparen, so groß wie heute. Die beiden Ratsfraktionen der Grünen hatten deshalb im Umwelt- und Bauauschuss beantragt, dass die Stadt das Einsparpotenzial ermittelt, das durch das nächtliche Abschalten oder die Reduzieren der Straßenbeleuchtung entstehen kann. Für den Fall, dass sich mindestens 20 Prozent der Energie einsparen lässt, sollte die Stadt dies während der Energiemangellage umsetzen, so die Forderung. Von der Maßnahme sollten die Hauptverkehrsachsen ausgeschlossen sein.

Bei einer aktuellen Nachtabschaltung, so Hartenstein, würde er von einer Ersparnis in Höhe von 11,6 Prozent ausgehen. Allerdings ließe sich die Beleuchtung nicht per Knopfdruck abschalten. Sollte es einen Beschluss zur nächtlichen Abschaltung geben, müsse man für diese Funktion nachrüsten. Für die Lieferzeit einer entsprechenden Bestellung veranschlagte Hartenstein etwa vier Wochen. Für die gesamte Umrüstung rechne er mit anderthalb bis drei Monaten. Er wies darauf hin, dass bei den vorhandenen LED-Leuchten der Stadt bereits jetzt das Licht in der Zeit von 22 bis 5 Uhr gedimmt werde.