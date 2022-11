Meerbusch So sicher ist der Weihnachtsmarkt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz

Dessen Veranstalter Klaus Unterwainig ist überzeugt, dass ein derartiger Unfall auf dem Weihnachtsmarkt am Dr.-Franz-Schütz-Platz nicht möglich wäre. Zur Straße hin schützten Antiterror-Blöcke und die Bäume den Weihnachtsmarkt vor Autos. „Da kommt keiner durch, da kann nichts passieren“, sagt Unterwainig. Auf der anderen Seite angrenzend an die Fläche des Parkplatzes pollern schwere Betonblöcke die Zufahrt ab. Die Einfahrt auf den Parkplatz von der Theodor-Hellmich-Straße nahe des Weihnachtsmarkts ist nur für den Taxiverkehr und so eng gestaltet, dass kein Fahrzeug mit Beschleunigung auf den Markt zufahren kann. „Das war nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 mit der Polizei so abgesprochen worden“, berichtet Unterwainig. Seit dem Anschlag muss der Veranstalter aus Sicherheitsgründen die 1,5 Tonnen schweren Antiterror-Blöcke mit einem Tieflader für den Aufbau des Weihnachtsmarkts anliefern und einem Stapler platzieren lassen.