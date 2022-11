Orange Days 2022 in Haan Soroptimisten widmen sich der Gewalt-Prävention

Der Begriff „toxisch“, also „giftig“, als Beschreibung für Beziehungen, die geprägt sind von Eifersucht, Streit, emotionalem Druck und sogar Gewalt, hat in den letzten Jahren immer stärker Eingang in den öffentlichen Sprachgebrauch gefunden. Doch woran zeigt sich, dass eine Beziehung derart ungesunde Formen annimmt – und wie können Betroffene aus der beklemmenden Sitution ausbrechen? Eine Antwort darauf sollen die Gäste an einem Gesprächsabend bekommen: Petra Huxoll vom Soroptimist Club Haan liefert am Freitag, 25. November, ab 18 Uhr im Haus an der Kirche an der Kaiserstraße 40 zunächst einen Impulsvortrag. Dem soll sich eine Diskussionsrunde mit den Gästen – unter ihnen auch Mitglieder der Stadtverwaltung – anschließen. Kooperationspartner der Haaner Soroptimisten ist dabei die evangelische Kirchengemeinde Haan.