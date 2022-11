Schulpflegschaft der Brückenschule Mönchengladbach „Wir brauchen eine Perspektive“

Die Schüler, Eltern und Lehrer der Brückenschule haben einiges mitgemacht seit dem Brand ihres Schulgebäudes im Februar, der infolge eines technischen Defekts passiert war, und der das Schulleben durcheinandergebracht hat. Unterricht am Teilstandort in Damm, im Gebäude der offenen Kostenpflichtiger Inhalt Ganztagsschule, in Räumen der Grundschule Neuwerk – und seit den Sommerferien in Modulbauten auf dem Schulhof in Bettrath. „Es ist klar, dass eine solche Situation von allen Flexibilität verlangt. Doch nun spüren wir großen Druck aus der Elternschaft“, sagt die Vorsitzende der Schulpflegschaft Ricarda Waskow. „Wir sind froh, dass wieder eine Art Schulalltag stattfindet. Aber die Ist-Situation ist nicht gut. Es tut sich sehr wenig. Und was uns vor allem fehlt, ist die Perspektive, ein Zeitplan, wann wieder alle Schüler am Hauptstandort unterrichtet werden können.“