Zum ersten Advent in Mönchengladbach Es funkelt und glitzert in der Webersiedlung

Am Haus von Claudia Josten liegt der Vorgarten noch in Dunkelheit. Die Hausbesitzerin gehört zu dem Teil der Nachbarschaft, der bis zum ersten Advent wartet, bevor die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird. Bereits am Samstag startete in der Webersiedlung traditionell das gemeinschaftliche Schmücken der Vorgärten und viele Anwohner testeten schon mal, wie und ob die Beleuchtung wie geplant funktioniert. Auch wenn noch lange nicht alle Lämpchen leuchten, ist das Bild beeindruckend: Zahllose funkelnde Lichter, Rentiere mit Schlitten, Weihnachtsmänner und glitzernde Weihnachtssterne schaffen eine zauberhafte Atmosphäre in dem Wohnviertel im Mönchengladbacher Stadtteil Neuwerk.