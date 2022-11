Aktionstag „Orange Day“ Düsseldorf bekennt Farbe gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Trotz der internationalen Aufmerksamkeit dürfe man aber auch die Probleme in Düsseldorf nicht außer Acht lassen. Daher sei die Bank ein wichtiges Zeichen der Solidarität. In den kommenden Monaten soll sie an wechselnden Orten in der Stadt stehen – und jeder soll auf ihr Platz nehmen. Die Farbe der Bank ist dem „Orange Day“ entlehnt, so wird der Aktionstag im Englischen genannt. Das Orange symbolisiert eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen.