Aktionstag im Kreis Kleve Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

Auch in diesem Jahr unterstützen die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten die vom Zonta Club Niederrhein initiierte Aktion „Orange your city“, die mit der symbolischen Farbe Orange an Gebäuden und Fenstern auf Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam macht. Auf den Aufruf, Gebäude entsprechend anzustrahlen, hat man in diesem Jahr verzichtet, wie Elisabeth Derksen-Hübner und Gudrun Diedenhoven von Zonta erklären. Stattdessen hat man sich etwas einfallen lassen: So präsentiert sich Zonta am heutigen Freitag, 25. November, mit einem Informationsstand von 16 bis 18 Uhr am Elsabrunnen (Fischmarkt) in der Klever Innenstadt. Eine Installation mit Schuhen soll die vielen Frauen symbolisieren, die Gewalt erfahren haben, wie Kleves Gleichstellungsbeauftrage Yvonne Tertilte-Rübo sagt. An vielen Rathäusern im Kreis Kleve wird zudem rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen die orangefarbene Fahne gehisst, als Symbol für eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen.