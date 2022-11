Spende in Mönchengladbach Unerwartet erhält die Tafel 400 Pakete mit Lebensmitteln

Nach den Tafeln in Willich und Viersen kam am Montag die Spende von 400 Paketen im Gladbacher Nordpark an, die hauptsächlich durch die Unterstützung des demnächst in Mönchengladbach an der unteren Hindenburgstraße ansässigen Vereins „Mosaik am Niederrhein“ möglich wurde. Mosaik ist ein Verein, der 2012 am Niederrhein von deutschen Bürgern mit türkischen Wurzeln gegründet wurde und sich in der Hauptsache um ein besseres Miteinander in der sozialen Gesellschaft, in der Flüchtlingsarbeit und der kulturellen Verständigung einbringt.