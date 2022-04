Aktion „Schwein haben“ in Mönchengladbach : Landwirte diskutieren über das Thema Tierhaltung

Mönchengladbach Im vergangenen Jahr wurde das Projekt „Schwein haben“ ins Leben gerufen. Regelmäßig tauschen sich Landwirte, Tierärzte und Tierschutzbeauftragte über den Fleischkonsum aus.

Tierhaltung, Fleischproduktion und Vermarktung: das sind Schlagwörter des Projekts „Schwein haben“, das im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde und Denkanstöße zum eigenen Fleischkonsum geben möchte. Durchgeführt wird die Aktion vom Büro der Regionen Mönchengladbach und Heinsberg in Kooperation mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Diözese Aachen und den Katholikenräten der Regionen Heinsberg und Mönchengladbach. Im Mittelpunkt steht Frieda, ein „echtes“ Schwein, das im September auf dem „Stautenhof “ in Anrath geboren wurde.

Regelmäßig werden noch bis Januar 2023 Veranstaltungen und Exkursionen angeboten. Bei der vierten Veranstaltung ging es um das Thema „Tierhaltung/Tierwohl“ und letztlich um die Frage, was unter Tierwohl zu verstehen ist. Wer nicht live dabei sein konnte, nahm Online teil. Als Referenten waren Thomas Genfeld, Landwirt einer konventionellen Ferkelzucht in Nettetal, Christoph Leiders, Biolandwirt vom Stautenhof in Anrath, Theo Lenzen, Tierzucht- und Agrarberater der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und Gerlinde von Dehn, Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzbeauftrage im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen eingeladen. Jeder solle sich zum Thema „Schwein haben“ seine eigene Meinung bilden und letztendlich eine Entscheidung treffen, sagte zu Beginn Moderator Hans-Peter Katz, Vorsitzender des Katholikenrats der Region Mönchengladbach.

Thomas Genfeld, Landwirt einer konventionellen Ferkelzucht in Nettetal, erklärte zum Einstieg in die Veranstaltung seinen Betrieb, die Haltung und Aufzucht von Schweinen. Der Familienbetrieb, so Genfeld, hält 400 Zuchtsauen. Bei der Größe seines Betriebes müsse ständig nach Absatzmöglichkeiten Ausschau gehalten werden. Bei einem Ankaufpreis von derzeit 1.20 Euro pro Kilo Schweinefleisch sei das Arbeitsleben hart durchorganisiert – sieben Tage die Woche und täglich 24 Stunden in Bereitschaft.