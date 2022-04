Handball-Oberligist verliert gegen den Bergischen HC II : TV Geistenbeck verpasst den Überraschungssieg knapp

Handball-Oberliga Am Mittwochabend traf der TV Geistenbeck im Nachholspiel auf den Bergischen HC II – Tabellenzweiter und Aufstiegsaspirant. Das Team von Coach Thomas Laßeur verkaufte sich teuer, verlor am Ende aber knapp mit 29:32.

Im Nachholspiel gegen den Oberliga-Aufstiegsaspiranten Bergischer HC II hat sich der TV Geistenbeck mehr als achtbar aus der Affäre gezogen – verlor am Ende das Heimspiel dennoch mit 29:32 (19:12). Gleich von der ersten Sekunde an waren die Geistenbecker hellwach und legten einen bemerkenswerten 5:1-Start hin. In dieser Phase gelang Torhüter Alex Lausberg gleich ein Kuriosum, konnte er doch zwei der gegnerischen Würfe fangen. Einmal mehr erwies er sich als der gewohnt sichere Rückhalt seiner Mannschaft, allerdings nur bis 20. Minute: Er bekam einen Ball unglücklich an die Finger und zog sich dabei einen Bruch zu. Damit wird er wohl längerfristig ausfallen. Aber auch sein Vertreter Florian Nordmann zeigte in den verbleibenden 40 Minuten eine gute Leistung.

Die Hausherren standen gut in der Deckung und zogen ein strukturiertes Angriffsspiel auf. Der Lohn war eine 12:6-Führung Mitte des ersten Spielabschnittes. Dabei wurden Jens Hermanns auf Linksaußen und Timo Bautz am Kreis von Regisseur Vincent Schimanski immer wieder gut in Szene gesetzt. Geistenbeck ließ nicht nach und konnte mit 19:12 in die wohlverdiente Halbzeitpause gehen. Nach dem Seitenwechsel hielt Geistenbeck das Tempo bis zur 40. Minute hoch und beim Zwischenstand von 23:17 träumten viele Fans bereits von einem Überraschungssieg. Ab diesem Zeitpunkt begann jedoch die Aufholjagd der Solinger, angetrieben von den ehemaligen Bundesligaspielern Kristian Nippes und Nils Artmann. In der 50. Minute gelang ihnen bereits der 24:24-Ausgleichstreffer und kurz darauf geriet Geistenbeck erstmals mit 26:27 ins Hintertreffen. Zwar gelang den Gastgebern bis zum 29:29 immer wieder der Ausgleichstreffer, doch in der Schlussphase wollte ihnen kein Tor mehr gelingen.