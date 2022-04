Kolumne Denkanstoß : Wie bereichernd Verschiedenheit ist

Pfarrer Christoph Simonsen vor der Citykirche, an der eine Regenbogenfahne hängt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Unser Autor berichtet über Begegnungen mit Schülern zur Aktion „Outinchurch“ – dem bundesweit beachteten queeren Coming-out in der katholischen Kirche. Christoph Simonsen war einer der Initiatoren.

Ich war schon erstaunt über das unkomplizierte Miteinander von Lehrern und Schülern. Ein kleiner Smalltalk auf den Schulgängen, eine in meinen Augen sehr vertrauliche Frage in der Pause, mit der sich eine Schülerin an eine Lehrerin gewandt hat, ein gemeinsames Anpacken, mal eben den Klassenraum umzugestalten und einen Stuhlkreis einzurichten, kurze Absprachen vor dem Unterricht – wie ich es wahrgenommen habe – auf Augenhöhe.

Das alles kannte ich von meiner Schulzeit nicht; da waren die Lehrer höchstens in den Pausen zu sehen, wenn sie einen Schüler (ich war auf einem reinen Jungengymnasium) zurechtgewiesen haben, und an Begegnungen auf Augenhöhe zwischen Lehrer und Schüler kann ich mich nicht wirklich erinnern. Respekt wurde aufgrund der Autorität vorausgesetzt. Dass man sich Respekt auch erringen kann durch Wertschätzung des Gegenübers und durch Anerkennung einer eigenen, vielleicht sogar eigentümlichen Persönlichkeit, das war nicht bekannt.

Noch erstaunter war ich über die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der sich die Schüler in unserem Gespräch eingebracht haben. Eingeladen war ich, um Frage und Antwort zu stehen über meine Mitarbeit in der Aktion #outinchurch. So persönlich die Fragen auch waren, so vertrauensvoll war die Atmosphäre, die es mir leicht gemacht hat, ohne Angst und kirchendiplomatisches Geschwurbel zu antworten. „Wie stehen Sie zum Zölibat? Wie gelingt es Ihnen, ohne eine feste Beziehung zu leben? Wer hat Ihnen beigestanden, Ihre eigene Persönlichkeit zu finden und zu akzeptieren? Sind Sie heute gerne Priester in dieser Kirche?“ So provokant ungeschützt diese Fragen erscheinen, so unmissverständlich klar und eindeutig war die Basis, auf der dieser Austausch gestellt war: Die Bereitschaft nämlich, aufeinander zu hören, voneinander zu lernen und miteinander verbunden zu sein in der Diversität der Lebensverwirklichungen.

Gespräche, die bereichern, und Menschen, die aufeinander neugierig sind, nicht, um sich abzugrenzen voneinander, sondern zu erfahren, wie bereichernd Verschiedenheit ist, diese Art Begegnung habe ich als ein ganz besonderes Geschenk erlebt.

Im Buch Ezechiel heißt es an einer Stelle: „Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles was sich regt, leben können.“ (Ezechiel 47,9) Der Ursprung dieses Flusses, so deutet der Prophet an, liegt unter dem Tempel. Dort also, wo die Menschen sich zum Gebet versammeln, wo sie sich in Gott verbunden wissen, dort entspringt die Quelle eines erbaulichen und lebensfördernden Miteinanders.

Da ist es doch geradezu tragisch, dass die jungen Menschen – zumindest ausnahmslos jene, denen ich in der beschriebenen Unterrichtsstunde begegnet bin – diese Erfahrung für sich nicht mehr machen. In der Kirche, die sie aufgrund dessen auch nur aus einem gewissen Pflichtgefühl – wenn überhaupt – noch besuchen, finden sie für sich keine Lebensquelle mehr. Umso erstaunter waren sie, dass auch in der heutigen Kirche noch Menschen beheimatet sind, wie jene, die trotz oder gerade wegen ihrer queeren Lebenswirklichkeit ihren Platz in der Kirche behaupten und Kraft und Kreativität einbringen, um die Kirche an ihren ursprünglichen Auftrag zu erinnern: Lebensquelle zu sein für alle. Wie töricht wäre eine Gemeinschaft, dieses Geschenk auszuschlagen.

Die heranwachsenden Schüler waren baff erstaunt: Eine Kirche, die nicht Angst hat vor der Vielfältigkeit der Schöpfung Gottes, ist möglich und sie ist wirklich; es braucht nur Menschen, die sich einbringen. Und davon braucht es zweifelsohne noch mehr. Die Begegnung an diesem besagten Morgen in der Schule macht Mut, dass es jetzt noch ein paar mehr werden.