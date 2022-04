Aktion in Mönchengladbach : Auf ökumenischem Kreuzweg für Gerechtigkeit

Der Start des Kreuzwegs war an der Friedenskirchen in Eicken. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach „Miteinander verwoben“ ist das Motto des Kreuzwegs entlang sechs Stationen in der Gladbacher Innenstadt. Worum es den Gläubigen auf ihrem Weg durch die City geht.

Es ist der fünfte ökumenische Kreuzweg der Gerechtigkeit, der sich von der evangelischen Friedenskirche an der Margarethenstraße aus auf den Weg durch die Stadt macht. Das Motto diesmal: „Miteinander verwoben.“ An sechs Stationen stellen das Friedensdorf Kinder in Not, Treff am Kapellchen (TaK), Volksverein Mönchengladbach, SKM-Katholischer Verein für soziale Dienste, GDG Rheydt-West, Sant‘Egidio, Katholische Frauengemeinschaft-Regionalverband (KfD) und das Arbeitslosenzentrum ihre Aktionen vor.