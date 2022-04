Fussball-Landesliga : ASV Süchteln verliert nach „bester Halbzeit der Saison“

Fussball-Landesliga Für Trainer Frank Mitschkowski vergab seine Mannschaft den sicher geglaubten Sieg durch wenige Helfer. Gegen den Rather SV gab es im Nachholspiel ein 1:3.

(heve) Spiele unter der Woche scheinen dem ASV Süchteln in diesem Jahr nicht zu liegen. Nachdem die Elf von Trainer Frank Mitschkowski vergangenen Dienstag bereits mit 2:5 bei der Holzheimer SG verlor, gab es am Mittwochabend eine 1:3-Heimniederlage gegen den Rather SV. Alle drei Sonntagspartien der Rückrunde gewannen die Süchtelner dagegen. Im Heimspiel gegen Rath lief zunächst alles nach Plan. Trainer Mitschkowski bescheinigte seiner Mannschaft sogar die beste erste Halbzeit überhaupt gespielt zu haben. „Das war schon sehr stark von uns und fußballerisch richtig sehenswert“, so der ASV-Coach. Die Süchtelner ließen Ball und Gegner laufen, erspielten sich immer wieder gute Tormöglichkeiten. Hiromasa Kawamura (29.) traf dann folgerichtig nach Zuspiel von Karsten Robertz auch zum 1:0. In der Folge waren die Süchtelner dem 2:0 durchaus nahe, doch ein Fehler in der Defensive sorgte vor der Pause durch Darko Tomic (37.) für den 1:1-Ausgleich. Die Rather tauchten bis dato kaum gefährlich vor dem Tor der Süchtelner auf.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste vor allem durch lange und hohe Bälle den zweiten Treffer nachzulegen. Der fiel dann auch in der 72. Spielminute durch Nico Stracke. Trotz Systemumstellung und weiterer Offensivkraft gelang es den Süchtelner ihrerseits nicht, das Ergebnis auszugleichen, stattdessen machten die Rather in der Nachspielzeit alles klar. Sangbeom Kim (90.+2) traf zum 1:3-Endstand aus Sicht des ASV. „Es ist bitter, dass wir einen sicher geglaubten Sieg durch so wenige Fehler aus der Hand geben“, sagte Mitschkowski. Am Sonntag steht für ihn und seine Mannschaft das Duell beim VfB Solingen an, ehe am Gründonnerstag der FSV Vohwinkel zu Gast in der Irmgardisstadt ist.