Tanzgruppe Legit aus Mönchengladbach : Der Traum von der Europameisterschaft lebt

Die Streetdance-Tanzgruppe „Team Legit“ aus Mönchengladbach gewinnt die Deutscher Meisterschaft und möchte nun zur Europameisterschaft. Foto: Eva Berten

Tanzen Deutscher Meister, Sieger bei den Duisburger Tanztagen: Das Team Legit aus Mönchengladbach begeistert mit seiner aktuellen Streetdance-Choreo. Mit der wollen die Tänzerinnen nun zur Europameisterschaft fahren und sind deshalb auf der Suche nach lokalen Sponsoren.

Als die Jury bei den German Open den Sonderpreis für die beste Choreografie aller Gruppen verkündet, ist Eva Berten in Gedanken. Vermutlich bekommt sie deshalb zunächst gar nicht mit, dass die Juroren des ADSU-Tanzverbandes das Team Legit aus Mönchengladbach und explizit ihren Namen als Trainerin und Choreografin aufrufen. „Ich habe geheult wie ein kleines Kind und konnte es gar nicht glauben“, sagt Berten, die zuvor schon den Deutschen Meistertitel mit der Streetdance-Tanzgruppe in der Amateurkategorie feiern konnte.

Weil der Fokus bei den German Open in den vergangenen Jahren auf dem Showtanz gelegen habe, hatte das Team Legit, das sich tänzerisch am urbanen Hip-Hop-Style orientiert, mit diesem Titel im Vorfeld nicht gerechnet. Zumal es die erste Teilnahme der Gruppe bei einer Deutschen Meisterschaft war.

Lesen Sie auch Tanzfotografin aus Mönchengladbach : Ein Leben für den perfekten Augenblick

Es ist daher auch der größte Erfolg der 2017 gegründeten Gruppe. „Damals waren wir zwölf Mädels, mittlerweile sind wir 28, wobei 24 für die Choreografie auf der Bühne stehen“, erklärt Eva Berten. Zum Start der Saison im Sommer suchten die Tänzerinnen gemeinsam die verschiedenen Musikstücke aus, die dann auf etwa 2:30 Minuten zusammengeschnitten werden.

Eva Berten kümmert sich im Anschluss um die Choreografie. „Ich versuche, Bilder in meinem Kopf zu konstruieren, und überlege mir, wo wir Stunts und Hebefiguren einbauen können. So entsteht das Grundgerüst“, erklärt die Trainerin, die als Fotografin in der urbanen Tanzszene arbeitet. Die fertige Choreografie übten die 28 Mädels bis März ein, ehe die Meisterschaften starteten. Zum Training trifft sich die Gruppe wöchentlich in einem Fitnessstudio in Mönchengladbach, die Mitglieder kommen aber nicht nur aus der Vitusstadt, sondern auch aus dem Kreis Viersen, Grevenbroich, Neuss und Essen.

Nach dem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft setzte das Team Legit am vergangenen Wochenende bei den Duisburger Tanztagen noch einen drauf. Mit über 5000 Tänzer sind die Tanztage das größte Amateurtanzevent in Deutschland. Dort holten sich die Gladbacherinnen in der Kategorie Streetdance ebenfalls den ersten Platz. „Vor einigen Jahren waren wir bei diesem Event schon mal im Finale. Was schon schwer genug ist, weil es von knapp 70 Tanzgruppe aus der Vorrunde nur drei schaffen“, sagt Berten. „Dass wir mit unserer Choreografie auch in Duisburg so begeistern konnten, ist ein Wahnsinn und hat uns bekräftigt, dass wir auch bei der Europameisterschaft antreten wollen.“

Die EM findet Ende Mai in Kalkar in NRW statt. Das Team arbeitet aktuell noch an der Finanzierung, da alleine für die Startgebühr 90 Euro pro Person anfallen – eine Menge Geld bei einer Gruppe aus 28 Tänzerinnen. „Wir müssen vor der EM zudem Extra-Trainingsschichten einlegen und würden auch gerne unsere Outfits erneuern – da kommen einige Kosten auf uns zu“, erklärt Berten.