Spitzenreiter setzt Erfolgslauf fort : Neuzugang Weisz debütiert bei Sieg von Kaldenkirchen

Handball-Verbandsliga Im Nachholspiel am Dienstagabend verbucht der TSV Kaldenkirchen einen deutlichen Sieg gegen die Reserve der DJK Adler Königshof. Vor allem ein Debüt stand im Mittelpunkt.

(alpa) Der TSV Kaldenkirchen bleibt nach dem 31:21 (19:9)-Erfolg im Nachholspiel bei der Zweitvertretung der DJK Adler Königshof das Maß der Dinge in der Verbandsliga. Für die Gäste war es bereits der elfte Sieg in Folge, die letzte Niederlage gab es am 13. November im Heimspiel gegen Lank. „Wir haben wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht“, sagte der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. „Allerdings werden wir weiter von Spiel zu Spiel denken, denn jetzt kommen die Begegnungen, auf die es ankommt.“ Die nächsten drei Aufgaben des Spitzenreiters gegen Dümpten, Oberhausen und Kapellen sind allesamt Topspiele.