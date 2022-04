Erkelenzer Handballer gewinnen nach acht sieglosen Partien : Erlösender Sieg nach langer Durststrecke

Handball Die Herren des TV Erkelenz durchbrechen mit einem Sieg über die Lürriper Reserve eine Negativserie von acht sieglosen Spielen, eine deutliche Pleite kassiert der HSV Wegberg.

Beim 10:7 nach 22 Minuten hatte sich das Team von Trainer Sascha Greifendorf dann erstmals einen kleinen Vorsprung herausgespielt. Ganz abschütteln ließen sich die Gäste aber noch nicht. Mit einem 13:11 ging es in die Halbzeitpause. Dort schien Erkelenz dann endgültig auf die Siegerstraße zu kommen, zwischenzeitlich zog der TV mit sechs Toren davon. Zum Ende zogen die Lürriper das Tempo noch mal an – allerdings zu spät. Erkelenz gewann damit erstmalig wieder nach acht sieglosen Spielen.

Bei Ligakonkurrent HSV Wegberg lief es am Wochenende weniger gut. Zu Hause setzte es gegen den TV 1848 Mönchengladbach eine deutliche 20:31-Niederlage. Schon in der ersten Halbzeit lief es gerade offensiv nicht rund. Nach 18 Minuten hatten sich die Gäste mit 11:4 schon einen gewaltigen Vorsprung herausgespielt. Dem HSV gelang es aber, eine Vorentscheidung noch im ersten Durchgang zu verhindern – nach 30 Minuten stand es 12:17.

„Wir haben in der ersten Halbzeit drei oder vier Bälle viel zu leichtfertig hergegeben“, kritisierte Trainer Matthias Couson. Beim Stand von 17:20 schien sogar noch mal Spannung aufzukommen. 1848 fand aber rechtzeitig zurück in die Spur und gewann am Ende noch mit einem deutlichen Vorsprung. „In den letzten 15 Minuten gelang uns im Angriffsspiel wenig“, sagte Couson, dessen Mannschaft in den letzten 14 Minuten nicht mehr traf.