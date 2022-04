Fußball-Oberliga : Younes Mouadden verlässt 1. FC Kleve

Younes Mouadden (rechts) hat in dieser Saison bislang sechs Treffer für den 1. FC Kleve erzielt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 21-jährige Angreifer hatte dem Klub schon die Zusage für die neue Saison gegeben. Jetzt geht er zum KFC Uerdingen. Deshalb besteht bei der Kaderplanung nun vor allem Handlungsbedarf in der Offensive.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve muss sich im Sommer auf Stürmersuche begeben. Schließlich wechselt Angreifer Younes Mouadden nach der Saison zum KFC Uerdingen. Die Nachricht überrascht, immerhin hatte der 21-Jährige dem Fusionsklub Mitte Februar schon die Zusage für die Saison 2022/2023 gegeben. Nun folgte die Kehrtwende. Younes Mouadden hat dem Klever Kaderplaner Hans Noy mitgeteilt, dass er nach Krefeld wechselt. Der KFC steigt sehr wahrscheinlich aus der Regionalliga ab. 14 Punkte trennen die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt vom rettenden 15. Platz.

Den Sprung in eine höhere Spielklasse wird der Youngster mit seinem Transfer also mutmaßlich verpassen. Stattdessen dürften der 1. FC Kleve und der KFC Uerdingen im kommenden Jahr in der gleichen Spielklasse an den Start gehen. Der Bresserberg-Klub hätte Younes Mouadden gerne behalten, immerhin stellte er in der Eroglu-Arena rgelmäßig seine Klasse unter Beweis.

Info 1. FC Kleve trifft jetzt auf den Spitzenreiter Auswärtsspiel Der 1. FC Kleve will jetzt am Freitag in die Aufstiegsrunde der Oberliga starten, nachdem am vergangenen Samstag die Partie beim TSV Meerbusch vom Verband abgesetzt worden war. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar tritt um 19.30 Uhr beim Spitzenreiter SSVg Velbert an.

Der Oberhausener, der unbeirrt von einer Karriere als Profi träumt, war im Sommer 2021 vom 1. FC Bocholt zum Fußball-Oberligisten Teutonia St. Tönis gewechselt. Doch schnell wurde deutlich, dass der 21-Jährige dort höchstens zum Ergänzungsspieler avancieren würde. Zu wenig für die Ansprüche des jungen Mannes aus dem Ruhrgebiet. So schaute er sich kurzfristig nach einem neuen Klub um – und überzeugte Coach Umut Akpinar beim Probetraining. Mittlerweile gehört Mouadden, der als Jugendlicher bei Fortuna Düsseldorf, dem KFC Uerdingen und dem 1. FC Bocholt ausgebildet wurde, zum erweiterten Stammpersonal. Ihm gelangen sechs Tore und drei Assists.

Der 1. FC Kleve, der im vergangenen Sommer bereits die Angreifer Ryo Terada, Sebastian Santana und Andre Trienenjost verabschieden musste, muss jetzt dringend frisches Personal für den Sturm holen. Schließlich stehen derzeit mit Younes Mouadden und Routinier Danny Rankl nur zwei klassische Neuner im Kader. Der 33-jährige Rankl hat allerdings auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die zentrale Achse aber bleibt dem 1. FC Kleve erhalten. Akteure wie Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, Nedzad Dragovic, Mike Terfloth oder Pascal Hühner haben ihre Verträge verlängert. Gleiches gilt für das Trainer-Team rund um den 44-jährigen Umut Akpinar, der langfristig bleiben will.

Allerdings müssen sich die Klever Kaderverantwortlichen um Hans Noy, Umut Akpinar und dem Vorsitzenden Christoph Thyssen auch nach Torhütern umsehen. Zwar bleibt Stammkeeper Ahmet Taner dem Tabellenfünften erhalten. Doch die Ersatztorwarte verlassen den Verein. So steht seit Monaten fest, dass Bjarne Janßen zum Bezirksligisten SV Rindern wechselt. Zudem ist nun auch klar, dass der 19-jährige Jonas Holzum zum Landesliga-Tabellenführer SV Sonsbeck geht.

Dort soll das Talent dem Stammtorwart und Kapitän Stefan Weichelt Konkurrenz machen, der in dieser Saison mit reichlich Verletzungspech zu tun hat. Beim 1. FC Kleve durfte Jonas Holzum in dieser Saison zwei Mal zwischen den Pfosten stehen: in der Liga gegen den 1. FC Mönchengladbach und im Niederrheinpokal gegen den TSV Meerbusch.Er bewies dabei, ein sicherer Rückhalt für das Team sein zu können. An Ahmet Taner aber gibt es kein Vorbeikommen.

Der dritte Spieler, dessen Abschied vom 1. FC Kleve nun offiziell wurde, ist Luca Wiens. Der 20-Jährige stammt wie Jonas Holzum aus der Nachwuchsabteilung der Rot-Blauen. Der beidfüßige Mittelfeldspieler, der auf mehreren Offensivpositionen kicken kann, wechselt im Sommer zum Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Der Youngster stand drei Mal unter Coach Akpinar in der Oberliga auf dem Rasen, Anfang Dezember 2021 traf er sogar beim 8:0-Erfolg gegen den SC Velbert. Luca Wiens gilt durchaus als großes Talent. Die meisten Spielminuten sammelte er allerdings für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga. Für ihn stehen dort in dieser Saison bislang 13 Einsätze zu Buche, dabei gelangen ihm jeweils vier Treffer und Assists.

Christian „Theo“ Klunder hat den Wechsel als Teammanager der SGE perfekt gemacht. Wiens würde, so Klunder, perfekt ins Beuteschema der Grün-Schwarzen passen, es handele sich um einen „logischen Transfer“. „Wir sind seit November mit Luca Wiens in Kontakt. Für ihn ist das der richtige Schritt. Es ist uns immer ganz wichtig, dass die Jungs auch dahinterstehen“, sagt Christian Klunder.

Die SGE, die im Tabellenmittelfeld der Landesliga unterwegs ist und den Klassenerhalt damit so gut wie perfekt hat, bemüht sich traditionell darum, Akteure aus dem Kreis Kleve zu verpflichten. Coach Sebastian Kaul bildet aus diesen Kickern seit Jahren eine funktionierende Einheit. „Wir wollen weiterhin auf junge, talentierte Spieler aus der Region bauen. Wir können aus finanziellen Gründen nicht ins Ruhrgebiet gehen – und wollen das auch nicht“, sagt Klunder.