Fußball-Landesliga : TSV Wa.-Wa. droht ein Torhüter-Problem

Wachtendonk Der TSV Wachtendonk-Wankum bangt vor dem Heimspiel gegen VSF Amern um Keeper Joshua Claringbold. Das Team kann sich mit einem Sieg auf Rang drei verbessern.

Der TSV Wachtendonk-Wankum empfängt in der Fußball-Landesliga am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, die VSF Amern zum Duell der Tabellennachbarn. Der TSV steht mit 31 Zählern auf dem fünften Platz, einen Rang dahinter folgt der Gegner mit einem Punkt weniger auf dem Konto. Die bisherige Bilanz der Mannschaft von Trainer Guido Contrino in der Rückrunde kann sich sehen lassen. Sie ist noch ungeschlagen und hat in fünf Partien 13 von 15 möglichen Zählern gewonnen. Mit einem Erfolg in der heutigen Nachholpartie könnte sich der Gastgeber auf den dritten Platz verbessern.