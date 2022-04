Fußball-Landesliga : SV Sonsbeck holt Torwart Holzum vom 1. FC Kleve

Sonsbeck Der 19-jährige Keeper aus dem Oberliga-Kader wird den Platz von Stefan Hüpen einnehmen. Die Rot-Weißen verpflichteten zudem für die kommende Saison drei A-Jugend-Spieler vom Niederrheinligisten VfB Homberg.

So wurde jetzt Ersatz für Keeper Stefan Hüpen gefunden, der in der nächsten Spielzeit für Fichte Lintfort auflaufen wird (wir berichteten). Der Landesliga-Spitzenreiter verpflichtete den 19-jährigen Jonas Holzum. Das Nachwuchstalent soll Stammtorwart Stefan Weichelt Konkurrenz machen, der seit Saisonbeginn mit reichlich Verletzungspech zu tun hat. In Kleve durfte Holzum in dieser Spielzeit zwei Mal zwischen den Pfosten stehen: in der Oberliga gegen den 1. FC Mönchengladbach und im Niederrheinpokal gegen den TSV Meerbusch. Er bewies dabei, ein sicherer Rückhalt für die Mannschaft sein zu können. An Stammschlussmann Ahmet Taner aber gibt es kein Vorbeikommen. SVS-Trainer Heinrich Losing sagte: „Jonas wird seine Einsatzzeiten bei uns bekommen.“