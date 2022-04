Mittelalterspektakel in Mönchengladbach : Ticketverkauf für das Ritterfest startet

Mittelalterspektakel in Mönchengladbach

Mönchengladbach. Im August ist es wieder soweit: Das „Ritterfest Mönchengladbach 2022“ katapultiert seine Besucher zurück ins Mittelalter. Der Ticketverkauf beginnt in diesen Tagen.

Ritterliche Kämpfe, Konzerte und Komik – das Mittelalter kehrt in den Park an der Zeppelinstraße zurück. Zumindest für die Zeit vom 12. bis 14. August, wenn das „Ritterfest Mönchengladbach 2022“ mit Händlern, Handwerkern, Gauklern, Künstlern und natürlich Rittern die Zeit des elften bis 13. Jahrhunderts aufleben lässt.

Der Ticketverkauf läuft bereits in diesen Tagen an. Für Freunde mittelalterlicher Spektakel bietet das Fest zum Auftakt „Buhurt“, einem zu Fuß ausgetragenen Schwertkampf. Gekämpft wird in den Disziplinen Schwert und Schild, Stangenwaffe und ritterliches Langschwert.