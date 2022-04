Pandemie in Mönchengladbach : Zahl der Corona-Fälle in Altenheimen weiter gesunken

Mönchengladbach Jüngst sind wieder einige mit dem Coronavirus infizierte Bewohner von Pflegeheimen gestorben, doch nach Angaben der Stadt hat sich die Zahl der Angesteckten weiter verringert. Wie viele Häuser betroffen sind und welche Test-Regeln gelten.

Auch wenn in den vergangenen Tagen wieder einige Todesfälle unter mit dem Coronavirus infizierten Pflegeheimbewohnern gemeldet wurden: Laut Stadt ist die Zahl der mit dem Virus angesteckten Bewohner der Einrichtungen und auch die der positiv getesteten Mitarbeiter weiter gesunken. Zu Beginn dieser Woche waren noch 77 Bewohner (29 weniger als in der Vorwoche) und 64 Beschäftigte (39 weniger als in der Vorwoche) Corona-positiv. Am 28. März waren laut Wochenstatistik der Stadt noch 106 Bewohner infiziert gewesen, am 21. März 132. Am Mittwoch gab es in elf der 24 Altenpflegeeinrichtungen positive Fälle unter den Bewohnern. „Die Krankheitsverläufe sind bei den allermeisten Patienten mild“, so ein Sprecher der Stadt.