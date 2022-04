Miese Einschaltquote in Mönchengladbach : So soll das Rats-TV attraktiver werden

So soll das Rats-TV attraktiver werden

Miese Einschaltquote in Mönchengladbach

Der Stadtrat, hier bei seiner konstituierenden Sitzung im November 2020 in der Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Wenn der Stadtrat tagt und die Sitzungen live im Internet gestreamt werden, schalten nur wenige ein. Das soll sich ändern. Gibt‘s die Politik bald bei Instagram, Facebook und Tiktok?

Wenn die Mönchengladbacher Politiker im Stadtrat über die wichtigen Dinge streiten, diskutieren, entscheiden, dann wird das live im Internet übertragen – nur schaut den Politikern dabei kaum jemand zu, die Quoten sind mies. Das soll sich ändern, haben die Politiker nun beschlossen. Nur wie, darüber waren sie sich zunächst nicht ganz einig. Vor allem in der Frage, ob soziale Medien wie Facebook und Instagram als Verbreitungskanal genutzt werden sollen.

Das sah nämlich vor allem der Antrag der Ampel aus SPD , Grünen und FDP sowie der Ratsgruppe „Die Fraktion“ vor. Dazu rang sich der Rat dann am Ende auch durch: Die Verwaltung soll nun prüfen, ob die Ratssitzungen live in den sozialen Netzwerken übertragen werden. Bisher ist der Stream nur über die städtische Homepage abrufbar.

CDU-Fraktionschef Hans-Peter Schlegelmilch äußerte Bedenken gegen die Verbreitung via Social Media. „Wir müssen die Interessen der ehrenamtlichen Ratsvertreter wahren, wir sind nicht vergleichbar mit den Abgeordneten in Landtag und Bundestag.“ Nicht alle Ratsleute seien Influencer, die rund um die Uhr mit Maskenbildnern und Kamerateams unterwegs seien. „Ich habe kein Vertrauen darin, mich in sozialen Netzwerken von Leuten, die einen überhaupt nicht kennen, mit Kommentierungen und Likes versehen zu lassen.“