Weitere Dokumente gefordert : Klage auf Akteneinsicht zu „Sven“

Mönchengladbach Im Streit um die Beteiligung der NEW an einem E-Car-Sharing pochen Grüne, FDP und Linke auf ihr Kontrollrecht. Stadt verweist auf Aktienrecht.

In der Sitzung des Finanzausschusses am vergangenen Mittwoch hatte Reiner Gutowski für die FDP noch nachgefragt, wann denn seitens der Stadt die Akteneinsicht zu den Vorgängen rund um das Car-Sharing-Projekt „Sven“ der Stadttochter NEW gewährt wird. „Wenn wir die Akten haben, stellen wir fest, was freigegeben werden kann“, betonte Rechtsdezernentin Dörte Schall (SPD). Offenbar ist die Opposition jedoch mit der Geduld am Ende. Die Fraktionen von FPD, Grünen und Linken im Stadtrat haben jetzt Klage eingereicht im Verfahren der rechtswidrigen NEW-Beteiligung an der „share2drive“, dem Entwickler des E-Autos „Sven“, teilten sie nun mit.