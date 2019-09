Ehrenamtlich engagiert : So helfen Onkolotsen Krebspatienten

Windberg Sie kennen die Sorgen und Nöte von Krebspatienten, denn sie haben die Krankheit am eigenen Leib erlebt: Acht „Onkolotsen“ helfen Patienten in den Kliniken Maria Hilf, die Folgen der Diagnose Krebs zu bewältigen.

Die Diagnose Krebs ist wie ein Donnerschlag, die den Betroffenen und seine Angehörigen in ein Gefühlschaos stürzt. „Man fühlt sich ohnmächtig und geschockt, wenn man doch eigentlich hellwach sein müsste, um Entscheidungen zu treffen“, beschreibt Gertrud Reibel die Empfindungen eines Krebspatienten. Sie kann das nachvollziehen, denn sie war selbst an Krebs erkrankt. Heute hilft sie als ehrenamtliche „Onkolotsin“ anderen dabei, mit der Diagnose zurechtzukommen. Sie versorgt sie mit notwendigen Informationen, lacht und weint mit ihnen.

Acht ehrenamtliche Onkolotsen sind seit dem Frühjahr in Mönchengladbach im Einsatz. Eine entscheidende Voraussetzung: Sie müssen selbst über Erfahrungen mit einer Krebserkrankung verfügen. Es sei wichtig, dass den Patienten jemand gegenübersitze, der das alles selbst mitgemacht hat, sagt Uta Gareis, als Case-Managerin für die Vermittlung der Onkolotsen zuständig. „Die Diagnose Krebs kann dazu führen, dass die Gefühle entgleisen“, weiß Paul Prus. „Wir können helfen, das wieder in den Griff zu bekommen, weil wir wissen, wie das ist.“ Er selbst ist nicht nur Onkolotse, sondern auch Leiter einer Heinsberger Selbsthilfegruppe für an Prostata-Krebs Erkrankte.

Die Ehrenamtler wurden im Haus der Krebsselbsthilfe in Bonn in Gesprächsführung geschult. Sie stehen als Gesprächspartner direkt nach der Erstdiagnose bereit. „Es mag komisch klingen, aber die Gespräche stärken mich auch selbst“, sagt Reibel. „Wir lachen zusammen und manchmal weinen wir auch zusammen.“ Aber die Onkolotsen haben auch einen Informationsauftrag. „Wir haben eine Tasche mit Infomaterial dabei“, erklärt Helmut Keiper, ebenfalls ehrenamtlich im Onkolotsen-Team aktiv. Das Material wird nach Postleitzahlen zusammengestellt, damit die Patienten über Listen mit hilfreichen Adressen in der Nähe ihres Wohnortes verfügen. „Wir können auch Ratschläge geben, was als nächstes zu tun ist“, sagt Keiper. Zum Beispiel erklären die Onkolotsen, welche Anträge gestellt werden müssen oder welche Reha-Angebote es gibt. „So etwas hätte ich mir bei meiner Erkrankung auch gewünscht“, sagt Gertrud Reibel. „Ich musste mir alles mühsam zusammensuchen.“