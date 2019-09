Brauchtum : Zwei Prinzen erwarten die neue Session

Prinz i.E. (in Erwartung) Niersius Thorsten, Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und Prinz i.E. Axel I. beim Empfang. Foto: Denise Brenneis

Mönchengladbach Die Vorfreude auf die Karnevalssession steigt.

(FR) Das Winterbrauchtum ist bereits erwacht. Denn die Tollitäten der kommenden Session trafen jetzt zu einem Empfang beim Oberbürgermeister an. So konnten sich die künftigen jecken Herrscher mit dem Chef der Verwaltung vertraut machen. Denn alle lernten sich kennen: Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und das kommende Prinzen-Paar Prinz Axel I. und Prinz Niersius Thorsten sowie das Kinderprinzenpaar Louis I. und Theresa I. Anwesend waren nicht nur die zuständigen Hofmarschälle sondern auch der gesamte geschäftsführende Vorstand des Mönchengladbacher Karnevalsverbands.Nach einem gemütlichen und informativen Beisammensein haben die Narren keine Angst vor der neuen Session. Denn: Et jeht drop aan!