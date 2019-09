Tipps vom Anwaltverein : Pflegeversicherung: Anwälte raten, früh zu rechnen

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Anwaltverein weist auf Gestaltungsmöglichkeiten bei der Finanzierung von Pflege hin. Er sagt, die Pflegeversicherung biete einige Leistungen, die viele nicht kennen.

Bei der Tagespflege verbringen die Senioren den Tag in einer Pflegeeinrichtung und werden am späten Nachmittag heimgebracht. Wer Nachtpflege nutzt, verbringt umgekehrt die Nacht in einer Einrichtung. Tages- und Nachtpflegegeld zahlt die Pflegekasse direkt an die Einrichtung. Wer Tages- oder Nachtpflege nutze, könne zusätzlich Pflegegeld bekommen, so der Anwaltverein. „Die Kombination aus Tages- oder Nachtpflege und Pflegegeld kann eine gute Alternative für Angehörige sein, die ihre Eltern nicht alleine zuhause pflegen können, sie aber auch nicht ins Heim geben möchten“, meint Rost.